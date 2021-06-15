Во вторник, 15 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0026 BYN (-0,1%) до 2,4866 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4892 BYN). Объем торгов составил 19 039 600 BYN или 7 657 000 USD.

Курс евро восстановился на 0,0024 BYN (+0,08%) до 3,0173 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0149 BYN). Объем торгов составил 9 803 230 BYN или 3 249 000 EUR.

Российский рубль также подорожал на 0,00165 BYN (+0,48%) и составил 3,462 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4455 BYN). Объем торгов составил 13 825 400 BYN или 399 350 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,49 и 2,52 рубля; евро между 3,019 и 3,05 рубля; 100 российских рублей между 3,46 и 3,5 рубля.