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14.06.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 14 ИЮНЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ


13:46 14.06.2021

В понедельник, 14 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0082 BYN (+0,33%) до 2,4892 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,481 BYN). Объем торгов составил 82 396 000 BYN или 33 102 000 USD.

Курс евро ослаб на 0,0083 BYN (-0,27%) до 3,0149 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,0232 BYN). Объем торгов составил 22 415 600 BYN или 7 435 000 EUR.

Российский рубль также подешевел на 0,00174 BYN (-0,5%) и составил 3,4455 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,4629 BYN). Объем торгов составил 9 967 820 BYN или 289 300 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,492 и 2,52 рубля; евро между 3,02 и 3,06 рубля; 100 российских рублей между 3,446 и 3,52 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 12.06.2021
валюта курс
EUR 3.0232
USD 2.4810
RUB 3.4629
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0149 -0.0083
USD 2.4892 +0.0082
RUB 3.4455 -0.0174
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0150 3.0200
USD 2.4880 2.4920
RUB 3.4400 3.4460
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Конвертация в банках
на 14.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2100 1.2140
EUR/RUB 87.4500 87.8000
USD/RUB 72.2500 72.5000
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