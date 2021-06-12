|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 14 ИЮНЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ
13:46 14.06.2021
В понедельник, 14 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0082 BYN (+0,33%) до 2,4892 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,481 BYN). Объем торгов составил 82 396 000 BYN или 33 102 000 USD.
Курс евро ослаб на 0,0083 BYN (-0,27%) до 3,0149 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,0232 BYN). Объем торгов составил 22 415 600 BYN или 7 435 000 EUR.
Российский рубль также подешевел на 0,00174 BYN (-0,5%) и составил 3,4455 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,4629 BYN). Объем торгов составил 9 967 820 BYN или 289 300 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,492 и 2,52 рубля; евро между 3,02 и 3,06 рубля; 100 российских рублей между 3,446 и 3,52 рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 14.06.2021
Курсы в банках
на 14.06.2021
Конвертация в банках
на 14.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте