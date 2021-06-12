В понедельник, 14 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0082 BYN (+0,33%) до 2,4892 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,481 BYN). Объем торгов составил 82 396 000 BYN или 33 102 000 USD.

Курс евро ослаб на 0,0083 BYN (-0,27%) до 3,0149 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,0232 BYN). Объем торгов составил 22 415 600 BYN или 7 435 000 EUR.

Российский рубль также подешевел на 0,00174 BYN (-0,5%) и составил 3,4455 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,4629 BYN). Объем торгов составил 9 967 820 BYN или 289 300 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,492 и 2,52 рубля; евро между 3,02 и 3,06 рубля; 100 российских рублей между 3,446 и 3,52 рубля.