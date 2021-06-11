В пятницу, 11 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0166 BYN (-0,66%) до 2,481 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4976 BYN). Объем торгов составил 24 199 700 BYN или 9 754 000 USD.

Курс евро ослаб на 0,0151 BYN (-0,5%) до 3,0232 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0383 BYN). Объем торгов: 8 096 130 BYN или 2 678 000 EUR.

В свою очередь российский рубль подорожал на 0,0039 BYN (+0,11%) и составил 3,4629 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,459 BYN). Объем торгов составил 45 723 000 BYN или 1 320 370 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,484 и 2,53 рубля; евро между 3,02 и 3,07 рубля; 100 российских рублей между 3,467 и 3,55 рубля.