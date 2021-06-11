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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 11 ИЮНЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


13:57 11.06.2021

В пятницу, 11 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0166 BYN (-0,66%) до 2,481 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,4976 BYN). Объем торгов составил 24 199 700 BYN или 9 754 000 USD.

Курс евро ослаб на 0,0151 BYN (-0,5%) до 3,0232 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0383 BYN). Объем торгов: 8 096 130 BYN или 2 678 000 EUR.

В свою очередь российский рубль подорожал на 0,0039 BYN (+0,11%) и составил 3,4629 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,459 BYN). Объем торгов составил 45 723 000 BYN или 1 320 370 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,484 и 2,53 рубля; евро между 3,02 и 3,07 рубля; 100 российских рублей между 3,467 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 11.06.2021
валюта курс
EUR 3.0383
USD 2.4976
RUB 3.4590
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0232 -0.0151
USD 2.4810 -0.0166
RUB 3.4629 +0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0170 3.0200
USD 2.4810 2.4840
RUB 3.4570 3.4670
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Конвертация в банках
на 11.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2160 1.2180
EUR/RUB 87.1000 87.4000
USD/RUB 71.7000 71.9000
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