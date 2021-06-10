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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 10 ИЮНЯ УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕЙ ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


13:58 10.06.2021

В четверг, 10 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю в очередной раз упал на 0,0031 BYN (-0,12%) до 2,4976 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5007 BYN). Объем торгов составил 32 569 200 BYN или 13 040 000 USD.

Курс евро также подешевел на 0,0082 BYN (-0,27%) до 3,0383 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0465 BYN). Объем торгов составил 24 786 100 BYN или 8 158 000 EUR.

Российский рубль снизился на 0,0104 BYN (-0,3%) и составил 3,459 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4694 BYN). Объем торгов составил 29 074 300 BYN или 840 540 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,5 и 2,505 рубля; евро между 3,041 и 3,09 рубля; 100 российских рублей между 3,46 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2021
валюта курс
EUR 3.0465
USD 2.5007
RUB 3.4694
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0383 -0.0082
USD 2.4976 -0.0031
RUB 3.4590 -0.0104
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0360 3.0410
USD 2.4950 2.5000
RUB 3.4500 3.4600
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Конвертация в банках
на 10.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2150 1.2180
EUR/RUB 87.7000 88.2000
USD/RUB 72.2000 72.5000
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