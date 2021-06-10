В четверг, 10 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю в очередной раз упал на 0,0031 BYN (-0,12%) до 2,4976 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5007 BYN). Объем торгов составил 32 569 200 BYN или 13 040 000 USD.

Курс евро также подешевел на 0,0082 BYN (-0,27%) до 3,0383 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0465 BYN). Объем торгов составил 24 786 100 BYN или 8 158 000 EUR.

Российский рубль снизился на 0,0104 BYN (-0,3%) и составил 3,459 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4694 BYN). Объем торгов составил 29 074 300 BYN или 840 540 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,5 и 2,505 рубля; евро между 3,041 и 3,09 рубля; 100 российских рублей между 3,46 и 3,55 рубля.