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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 10 ИЮНЯ 2021 ГОДА

15:07 09.06.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 10 июня 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5007 белорусского рубля, 1 евро – 3,0465 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4694 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,2334 белорусского рубля.