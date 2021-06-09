В среду, 9 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0215 BYN (-0,85%) до 2,5007 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5222 BYN). Объем торгов составил 50 659 800 BYN или 20 258 000 USD.

Курс евро опустился на 0,0232 BYN (-0,76%) до 3,0465 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0697 BYN). Объем торгов составил 31 631 900 BYN или 10 383 000 EUR.

Российский рубль вырос на 0,0045 BYN (+0,13%) и составил 3,4694 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4649 BYN). Объем торгов составил 16 489 500 BYN или 475 280 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,501 и 2,535 рубля; евро между 3,048 и 3,09 рубля; 100 российских рублей между 3,466 и 3,55 рубля.