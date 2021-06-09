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09.06.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 9 ИЮНЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:02 09.06.2021

В среду, 9 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0215 BYN (-0,85%) до 2,5007 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5222 BYN). Объем торгов составил 50 659 800 BYN или 20 258 000 USD.

Курс евро опустился на 0,0232 BYN (-0,76%) до 3,0465 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0697 BYN). Объем торгов составил 31 631 900 BYN или 10 383 000 EUR.

Российский рубль вырос на 0,0045 BYN (+0,13%) и составил 3,4694 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4649 BYN). Объем торгов составил 16 489 500 BYN или 475 280 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,501 и 2,535 рубля; евро между 3,048 и 3,09 рубля; 100 российских рублей между 3,466 и 3,55 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 09.06.2021
валюта курс
EUR 3.0697
USD 2.5222
RUB 3.4649
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0465 -0.0232
USD 2.5007 -0.0215
RUB 3.4694 +0.0045
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0400 3.0480
USD 2.4940 2.5010
RUB 3.4550 3.4660
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Конвертация в банках
на 09.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2160 1.2200
EUR/RUB 87.8000 88.1900
USD/RUB 72.1000 72.4000
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