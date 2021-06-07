Во вторник, 8 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,006 BYN (-0,24%) до 2,5222 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5282 BYN). Объем торгов составил 16 885 900 BYN или 6 695 000 USD.

Курс евро опустился на 0,0044 BYN (-0,14%) до 3,0697 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0741 BYN). Объем торгов составил 9 040 150 BYN или 2 945 000 EUR.

Российский рубль подешевел на 0,006 BYN (-0,17%) и составил 3,4649 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4709 BYN). Объем торгов составил 32 733 400 BYN или 944 720 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,522 и 2,56 рубля; евро между 3,07 и 3,11 рубля; 100 российских рублей между 3,465 и 3,5 рубля.