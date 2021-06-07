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08.06.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 8 ИЮНЯ УКРЕПИЛСЯ КО ВСЕЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


13:58 08.06.2021

Во вторник, 8 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,006 BYN (-0,24%) до 2,5222 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5282 BYN). Объем торгов составил 16 885 900 BYN или 6 695 000 USD.

Курс евро опустился на 0,0044 BYN (-0,14%) до 3,0697 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0741 BYN). Объем торгов составил 9 040 150 BYN или 2 945 000 EUR.

Российский рубль подешевел на 0,006 BYN (-0,17%) и составил 3,4649 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4709 BYN). Объем торгов составил 32 733 400 BYN или 944 720 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,522 и 2,56 рубля; евро между 3,07 и 3,11 рубля; 100 российских рублей между 3,465 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 08.06.2021
валюта курс
EUR 3.0741
USD 2.5282
RUB 3.4709
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0741 -0.0019
USD 2.5282 -0.0106
RUB 3.4709 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0650 3.0700
USD 2.5200 2.5220
RUB 3.4560 3.4650
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Конвертация в банках
на 08.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2150 1.2180
EUR/RUB 88.3000 88.7500
USD/RUB 72.6000 72.9500
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