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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 7 ИЮНЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:34 07.06.2021

В понедельник, 7 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0106 BYN (-0,42%) до 2,5282 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5388 BYN). Объем торгов составил 32 091 000 BYN или 12 693 000 USD.

Курс евро также опустился на 0,0019 BYN (-0,54%) до 3,0741 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,076 BYN). Объем торгов составил 9 342 140 BYN или 3 039 000 EUR.

В свою очередь российский рубль подорожал на 0,0043 BYN (+0,12%) и 3,4709 составил BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,4666 BYN). Объем торгов составил 36 756 800 BYN или 1 059 000 000 RUB).

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,529 и 2,56 рубля; евро между 3,074 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,47 и 3,52 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 05.06.2021
валюта курс
EUR 3.0760
USD 2.5388
RUB 3.4666
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0741 -0.0019
USD 2.5282 -0.0106
RUB 3.4709 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0700 3.0740
USD 2.5250 2.5290
RUB 3.4650 3.4700
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Конвертация в банках
на 07.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2130 1.2160
EUR/RUB 88.4500 88.7500
USD/RUB 72.8000 73.0000
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