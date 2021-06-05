В понедельник, 7 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0106 BYN (-0,42%) до 2,5282 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5388 BYN). Объем торгов составил 32 091 000 BYN или 12 693 000 USD.

Курс евро также опустился на 0,0019 BYN (-0,54%) до 3,0741 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,076 BYN). Объем торгов составил 9 342 140 BYN или 3 039 000 EUR.

В свою очередь российский рубль подорожал на 0,0043 BYN (+0,12%) и 3,4709 составил BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,4666 BYN). Объем торгов составил 36 756 800 BYN или 1 059 000 000 RUB).

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,529 и 2,56 рубля; евро между 3,074 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,47 и 3,52 рубля.