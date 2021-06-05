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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


МИНФИН БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ РЕАЛИЗОВАЛ ГОСОБЛИГАЦИИ НА BR137 МЛН И $729 МЛН


09:33 07.06.2021

Министерство финансов с 1 января по 31 мая 2021 г. на внутреннем финансовом рынке реализовало государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь на сумму Br137,0 млн и $729,0 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в том числе именных облигаций реализовано на Br137,0 млн и $705,1 млн, облигаций на предъявителя – $23,9 млн.

При этом в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» размещено государственных именных облигаций на сумму $25,8 млн.
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