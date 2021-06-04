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04.06.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 4 ИЮНЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ


14:23 04.06.2021

В пятницу, 4 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0014 BYN (+0,06%) до 2,5388 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5383 BYN). Объем торгов составил 61 765 600 BYN или 24 342 000 USD.

Курс евро снизился на 0,0167 BYN (-0,54%) до 3,076 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,095 BYN). Объем торгов составил 12 794 600 BYN или 4 137 000 EUR.

В свою очередь российский рубль укрепился на 0,0022 BYN (+0,06%) и составил 3,4666 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4547 BYN). Объем торгов составил 21 645 500 BYN или 624 800 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,54 и 2,58 рубля; евро между 3,077 и 3,11 рубля; 100 российских рублей между 3,465 и 3,54 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 04.06.2021
валюта курс
EUR 3.0927
USD 2.5374
RUB 3.4644
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0760 -0.0167
USD 2.5388 +0.0014
RUB 3.4666 +0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0730 3.0770
USD 2.5370 2.5400
RUB 3.4570 3.4650
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Конвертация в банках
на 04.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2100 1.2120
EUR/RUB 88.7000 89.0000
USD/RUB 73.2500 73.4500
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