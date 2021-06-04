В пятницу, 4 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0014 BYN (+0,06%) до 2,5388 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5383 BYN). Объем торгов составил 61 765 600 BYN или 24 342 000 USD.

Курс евро снизился на 0,0167 BYN (-0,54%) до 3,076 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,095 BYN). Объем торгов составил 12 794 600 BYN или 4 137 000 EUR.

В свою очередь российский рубль укрепился на 0,0022 BYN (+0,06%) и составил 3,4666 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4547 BYN). Объем торгов составил 21 645 500 BYN или 624 800 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,54 и 2,58 рубля; евро между 3,077 и 3,11 рубля; 100 российских рублей между 3,465 и 3,54 рубля.