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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 4 ИЮНЯ 2021 ГОДА


15:11 03.06.2021

Национальный банк Республики Беларусь установил с 4 июня 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5374 белорусского рубля, 1 евро – 3,0927 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4644 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,2827 белорусского рубля.
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с 03.06.2021
валюта курс
EUR 3.0950
USD 2.5383
RUB 3.4547
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Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0927 -0.0023
USD 2.5374 -0.0009
RUB 3.4644 +0.0097
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Курсы в банках
на 03.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0910 3.0970
USD 2.5360 2.5390
RUB 3.4600 3.4700
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Конвертация в банках
на 03.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2170 1.2210
EUR/RUB 89.2000 89.5000
USD/RUB 73.2000 73.4000
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