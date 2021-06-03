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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 3 ИЮНЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:36 03.06.2021

В четверг, 3 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослабел на 0,0009 BYN (-0,04%) до 2,5374 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5383 BYN). Объем торгов составил 61 765 600 BYN или 24 342 000 USD.

Курс евро также снизился на 0,0023 BYN (-0,07%) до 3,0927 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,095 BYN). Объем торгов составил 12 794 600 BYN или 4 137 000 EUR).

В свою очередь российский рубль укрепился на 0,0097 BYN (+0,28%) и составил 3,4644 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4547 BYN). Объем торгов составил 21 645 500 BYN или 624 800 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,539 и 2,57 рубля; евро между 3,097 и 3,14 рубля; 100 российских рублей между 3,47 и 3,54 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 03.06.2021
валюта курс
EUR 3.0950
USD 2.5383
RUB 3.4547
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0927 -0.0023
USD 2.5374 -0.0009
RUB 3.4644 +0.0097
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0910 3.0970
USD 2.5360 2.5390
RUB 3.4600 3.4700
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Конвертация в банках
на 03.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2170 1.2210
EUR/RUB 89.2000 89.5000
USD/RUB 73.2000 73.4000
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