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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 3 ИЮНЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:36 03.06.2021
В четверг, 3 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослабел на 0,0009 BYN (-0,04%) до 2,5374 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5383 BYN). Объем торгов составил 61 765 600 BYN или 24 342 000 USD.
Курс евро также снизился на 0,0023 BYN (-0,07%) до 3,0927 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,095 BYN). Объем торгов составил 12 794 600 BYN или 4 137 000 EUR).
В свою очередь российский рубль укрепился на 0,0097 BYN (+0,28%) и составил 3,4644 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4547 BYN). Объем торгов составил 21 645 500 BYN или 624 800 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,539 и 2,57 рубля; евро между 3,097 и 3,14 рубля; 100 российских рублей между 3,47 и 3,54 рубля.
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