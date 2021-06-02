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БВФБ ВНЕСЛА ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСРЕЕСТР ЦЕННЫХ БУМАГ

17:12 02.06.2021 ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» внесло изменения в Государственный реестр ценных бумаг. Как сообщили ЭКОПРЕСС в БВФБ, в Государственный реестр ценных бумаг 27 мая 2021 года внесены изменения в связи с увеличением номинальной стоимости акций биржи с 0,37 рубля до 0,43 рубля (письмо Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь от 27.05.2021 № 26-3-6/1637).