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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БВФБ ВНЕСЛА ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСРЕЕСТР ЦЕННЫХ БУМАГ
17:12 02.06.2021
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» внесло изменения в Государственный реестр ценных бумаг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БВФБ, в Государственный реестр ценных бумаг 27 мая 2021 года внесены изменения в связи с увеличением номинальной стоимости акций биржи с 0,37 рубля до 0,43 рубля (письмо Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь от 27.05.2021 № 26-3-6/1637).
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