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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 2 ИЮНЯ ПОДЕШЕВЕЛ КО ВСЕЙ ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


14:42 02.06.2021

В среду, 2 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0071 BYN (+0,28%) до 2,5383 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5312 BYN). Объем торгов составил 56 106 900 BYN или 22 104 000 USD.

Курс евро также повысился на 0,0006 BYN (+0,02%) до 3,095 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0944 BYN). Объем торгов составил 21 411 000 BYN или 6 918 000 EUR.

Российский рубль подорожал на 0,0029 BYN (+0,08%) и составил 3,4547 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4518 BYN). Объем торгов составил 16 987 600 BYN или 491 730 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,543 и 2,57 рубля; евро между 3,096 и 3,14 рубля; 100 российских рублей между 3,457 и 3,54 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2021
валюта курс
EUR 3.0884
USD 2.5328
RUB 3.4544
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0950 +0.0006
USD 2.5383 +0.0071
RUB 3.4547 +0.0029
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0920 3.0960
USD 2.5390 2.5430
RUB 3.4480 3.4570
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Конвертация в банках
на 02.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2170 1.2200
EUR/RUB 89.4000 89.8500
USD/RUB 73.5000 73.6000
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