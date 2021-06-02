В среду, 2 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0071 BYN (+0,28%) до 2,5383 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5312 BYN). Объем торгов составил 56 106 900 BYN или 22 104 000 USD.

Курс евро также повысился на 0,0006 BYN (+0,02%) до 3,095 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0944 BYN). Объем торгов составил 21 411 000 BYN или 6 918 000 EUR.

Российский рубль подорожал на 0,0029 BYN (+0,08%) и составил 3,4547 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4518 BYN). Объем торгов составил 16 987 600 BYN или 491 730 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,543 и 2,57 рубля; евро между 3,096 и 3,14 рубля; 100 российских рублей между 3,457 и 3,54 рубля.