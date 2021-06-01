Во вторник, 1 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0016 BYN (-0,06%) до 2,5312 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5328 BYN). Объем торгов составил 65 848 300 BYN или 26 015 000 USD.

Напротив, курс евро вырос на 0,006 BYN (+0,19%) до 3,0944 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0884 BYN). Объем торгов: 23 576 000 BYN или 7 619 000EUR.

Российский рубль подешевел на 0,0026 BYN (-0,08%) и составил 3,4518 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4544 BYN). Объем торгов составил 27 651 500 BYN или 801 070 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,532 и 2,565 рубля; евро между 3,097 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,452 и 3,53 рубля.