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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 1 ИЮНЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


13:58 01.06.2021

Во вторник, 1 июня, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0016 BYN (-0,06%) до 2,5312 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5328 BYN). Объем торгов составил 65 848 300 BYN или 26 015 000 USD.

Напротив, курс евро вырос на 0,006 BYN (+0,19%) до 3,0944 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0884 BYN). Объем торгов: 23 576 000 BYN или 7 619 000EUR.

Российский рубль подешевел на 0,0026 BYN (-0,08%) и составил 3,4518 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4544 BYN). Объем торгов составил 27 651 500 BYN или 801 070 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,532 и 2,565 рубля; евро между 3,097 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,452 и 3,53 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2021
валюта курс
EUR 3.0884
USD 2.5328
RUB 3.4544
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0944 +0.006
USD 2.5312 -0.0016
RUB 3.4518 -0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0950 3.0970
USD 2.5330 2.5360
RUB 3.4400 3.4520
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Конвертация в банках
на 01.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2190 1.2230
EUR/RUB 89.7000 90.0500
USD/RUB 73.4000 73.7500
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