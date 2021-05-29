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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 31 МАЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ
15:18 31.05.2021
В понедельник, 31 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю слегка снизился на 0,0001 BYN (-0,37%) до 2,5328 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5329 BYN). Объем торгов: 65 102 300 BYN или 25 704 000 USD.
Евро подорожал на 0,0014 BYN (+0,05%) до 3,0884 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,087 BYN). Объем торгов: 25 784 800 BYN или 8 349 000 EUR.
Российский рубль укрепился на 0,0096 BYN (+0,28%) и составил 3,4544 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,4448 BYN). Объем торгов: 13 056 400 BYN или 377 970 000 RUB.
Курс продажи доллара на 15:00 в белорусских банках колеблется между 2,537 и 2,565 рубля; евро между 3,09 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,453 и 3,53 рубля.
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