В понедельник, 31 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю слегка снизился на 0,0001 BYN (-0,37%) до 2,5328 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5329 BYN). Объем торгов: 65 102 300 BYN или 25 704 000 USD.

Евро подорожал на 0,0014 BYN (+0,05%) до 3,0884 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,087 BYN). Объем торгов: 25 784 800 BYN или 8 349 000 EUR.

Российский рубль укрепился на 0,0096 BYN (+0,28%) и составил 3,4544 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,4448 BYN). Объем торгов: 13 056 400 BYN или 377 970 000 RUB.

Курс продажи доллара на 15:00 в белорусских банках колеблется между 2,537 и 2,565 рубля; евро между 3,09 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,453 и 3,53 рубля.