В пятницу, 28 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0094 BYN (+0,37%) до 2,5329 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5235 BYN). Объем торгов составил 77 847 700 BYN или 30 735 000 USD.

Евро подорожал на 0,0093 BYN (+0,3%) до 3,087 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0777 BYN). Объем торгов: 19 253 700 BYN или 6 237 000 EUR.

Российский рубль укрепился на 0,007 BYN (+0,2%) и составил 3,4448 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4378 BYN). Объем торгов составил 23 807 600 BYN или 691 110 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,54 и 2,55 рубля; евро между 3,094 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,45 и 3,5 рубля.