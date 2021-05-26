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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 27 МАЯ 2021 ГОДА

15:35 26.05.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 27 мая 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5062 белорусского рубля, 1 евро – 3,0687 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4120 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,0927 белорусского рубля.