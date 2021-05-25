ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 26 МАЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:18 26.05.2021

В среду, 26 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0023 BYN (+0,09%) до 2,5062 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5039 BYN).

Евро также подорожал на 0,0003 BYN (+0,01%) до 3,0687 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0685 BYN).

Российский рубль укрепился на 0,0003 BYN (+0,01%) и составил 3,412 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4117 BYN).

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,51 и 2,54 рубля; евро между 3,07 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,412 и 3,48 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2021
валюта курс
EUR 3.0685
USD 2.5039
RUB 3.4117
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0685 +0.0074
USD 2.5039 -0.0053
RUB 3.4117 -0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0680 3.0700
USD 2.5080 2.5100
RUB 3.4020 3.4120
подробнее

Конвертация в банках
на 26.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2210 1.2250
EUR/RUB 90.0000 90.4000
USD/RUB 73.5000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте