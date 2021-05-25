|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 26 МАЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:18 26.05.2021
В среду, 26 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0023 BYN (+0,09%) до 2,5062 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5039 BYN).
Евро также подорожал на 0,0003 BYN (+0,01%) до 3,0687 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0685 BYN).
Российский рубль укрепился на 0,0003 BYN (+0,01%) и составил 3,412 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4117 BYN).
Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,51 и 2,54 рубля; евро между 3,07 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,412 и 3,48 рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2021
Курсы в банках
на 26.05.2021
Конвертация в банках
на 26.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте