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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 26 МАЯ 2021 ГОДА

15:03 25.05.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 26 мая 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5039 белорусского рубля, 1 евро – 3,0685 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4117 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,1174 белорусского рубля.