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25.05.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 25 МАЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


14:16 25.05.2021

Во вторник, 25 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0053 BYN (-0,21%) до 2,5039 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5092 BYN). Объем торгов составил 42 230 500 BYN или 16 866 000 USD.

В свою очередь евро восстановился на 0,0074 BYN (+0,24%) до 3,0685 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0611 BYN). Объем торгов: 30 565 500 BYN или 9 961 000 EUR.

Российский рубль подешевел на 0,0012 BYN (-0,17%) и составил 3,4117 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4129 BYN). Объем торгов составил 11 874 100 BYN или 348 040 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,507 и 2,54 рубля; евро между 3,069 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,409 и 3,48 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2021
валюта курс
EUR 3.0611
USD 2.5092
RUB 3.4129
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0685 +0.0074
USD 2.5039 -0.0053
RUB 3.4117 -0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0650 3.0690
USD 2.5020 2.5060
RUB 3.4030 3.4090
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Конвертация в банках
на 25.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2220 1.2250
EUR/RUB 89.9000 90.1000
USD/RUB 73.4000 73.8000
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