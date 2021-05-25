Во вторник, 25 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0053 BYN (-0,21%) до 2,5039 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5092 BYN). Объем торгов составил 42 230 500 BYN или 16 866 000 USD.

В свою очередь евро восстановился на 0,0074 BYN (+0,24%) до 3,0685 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0611 BYN). Объем торгов: 30 565 500 BYN или 9 961 000 EUR.

Российский рубль подешевел на 0,0012 BYN (-0,17%) и составил 3,4117 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4129 BYN). Объем торгов составил 11 874 100 BYN или 348 040 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,507 и 2,54 рубля; евро между 3,069 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,409 и 3,48 рубля.