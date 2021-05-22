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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 25 МАЯ 2021 ГОДА

15:00 24.05.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 25 мая 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5092 белорусского рубля, 1 евро – 3,0611 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4129 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9, 1509 белорусского рубля.