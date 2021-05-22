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24.05.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 24 МАЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ


14:06 24.05.2021

В понедельник, 24 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0012 BYN (+0,05%) до 2,5092 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,508 BYN). Объем торгов: 50 238 500 BYN или 20 022 000 USD.

В свою очередь евро подешевел на 0,0025 BYN (-0,08%) до 3,0611 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,0636 BYN). Объем торгов: 19 756 500 BYN или 6 454 000 EUR.

Российский рубль укрепился на 0,0059 BYN (+0,17%) и составил 3,4129 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,407 BYN). Объем торгов: 19 255 100 BYN или 564 180 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,51 и 2,54 рубля; евро между 3,064 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,412 и 3,48 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2021
валюта курс
EUR 3.0636
USD 2.5080
RUB 3.4070
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0611 -0.0025
USD 2.5092 +0.0012
RUB 3.4129 +0.0059
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0600 3.0650
USD 2.5080 2.5130
RUB 3.4000 3.4100
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Конвертация в банках
на 24.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2170 1.2210
EUR/RUB 89.8500 90.1000
USD/RUB 73.6000 74.0000
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