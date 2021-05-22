В понедельник, 24 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0012 BYN (+0,05%) до 2,5092 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,508 BYN). Объем торгов: 50 238 500 BYN или 20 022 000 USD.

В свою очередь евро подешевел на 0,0025 BYN (-0,08%) до 3,0611 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,0636 BYN). Объем торгов: 19 756 500 BYN или 6 454 000 EUR.

Российский рубль укрепился на 0,0059 BYN (+0,17%) и составил 3,4129 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,407 BYN). Объем торгов: 19 255 100 BYN или 564 180 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,51 и 2,54 рубля; евро между 3,064 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,412 и 3,48 рубля.