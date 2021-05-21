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21.05.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УПОРНО ДОРОЖАЕТ ПО ОТНОШЕНИЮ К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОДРЯД


14:03 21.05.2021

В пятницу, 21 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вновь снизился на 0,0052 BYN (-0,21%) до 2,508 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5132 BYN). Объем торгов: 55 589 200 BYN или 22 165 000 USD.

Курс евро ослабел на 0,0014 BYN (-0,05%) до 3,0636 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,065 BYN). Объем торгов: 22 119 200 BYN или 7 220 000 EUR.

Российский рубль подешевел на 0,0064 BYN (-0,19%) и составил 3,407 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4134 BYN). Объем торгов: 26 723 400 BYN или 784 360 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,508 и 2,54 рубля; евро между 3,065 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,414 и 3,48 рубля.
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с 22.05.2021
валюта курс
EUR 3.0636
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Итоги торгов на БВФБ
на 21.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0636 -0.0014
USD 2.5080 -0.0052
RUB 3.4070 -0.0064
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0580 3.0640
USD 2.5030 2.5080
RUB 3.4000 3.4080
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Конвертация в банках
на 21.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2190 1.2230
EUR/RUB 89.7000 90.1000
USD/RUB 73.5000 73.8000
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