В пятницу, 21 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вновь снизился на 0,0052 BYN (-0,21%) до 2,508 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5132 BYN). Объем торгов: 55 589 200 BYN или 22 165 000 USD.

Курс евро ослабел на 0,0014 BYN (-0,05%) до 3,0636 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,065 BYN). Объем торгов: 22 119 200 BYN или 7 220 000 EUR.

Российский рубль подешевел на 0,0064 BYN (-0,19%) и составил 3,407 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4134 BYN). Объем торгов: 26 723 400 BYN или 784 360 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,508 и 2,54 рубля; евро между 3,065 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,414 и 3,48 рубля.