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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 20 МАЯ УКРЕПИЛСЯ К ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


14:04 20.05.2021

В четверг, 20 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0029 BYN (-0,12%) до 2,5132 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5161 BYN). Объем торгов составил 70 229 600 BYN или 27 944 000 USD.

Курс евро также упал на 0,0108 BYN (-0,35%) до 3,065 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0758 BYN). Объем торгов составил 14 987 800 BYN или 4 890 000 EUR.

Российский рубль подешевел на 0,0012 BYN (-0,04%) и составил 3,4134 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4146 BYN). Объем торгов составил 21 022 700 BYN или 615 880 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,517 и 2,55 рубля; евро между 3,066 и 3,1 рубля; 100 российских рублей между 3,413 и 3,48 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 19.05.2021
валюта курс
EUR 3.0695
USD 2.5161
RUB 3.4151
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0650 -0.0108
USD 2.5132 -0.0029
RUB 3.4134 -0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0640 3.0680
USD 2.5130 2.5170
RUB 3.4070 3.4130
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Конвертация в банках
на 20.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2160 1.2210
EUR/RUB 89.7500 90.0500
USD/RUB 73.6000 73.9500
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