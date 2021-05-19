В четверг, 20 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0029 BYN (-0,12%) до 2,5132 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5161 BYN). Объем торгов составил 70 229 600 BYN или 27 944 000 USD.

Курс евро также упал на 0,0108 BYN (-0,35%) до 3,065 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0758 BYN). Объем торгов составил 14 987 800 BYN или 4 890 000 EUR.

Российский рубль подешевел на 0,0012 BYN (-0,04%) и составил 3,4134 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4146 BYN). Объем торгов составил 21 022 700 BYN или 615 880 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 2,517 и 2,55 рубля; евро между 3,066 и 3,1 рубля; 100 российских рублей между 3,413 и 3,48 рубля.