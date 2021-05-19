ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 20 МАЯ 2021 ГОДА

14:56 19.05.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 20 мая 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5161 белорусского рубля, 1 евро – 3,0758 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4146 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9,1724 белорусского рубля.