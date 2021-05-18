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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 19 МАЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ
14:20 19.05.2021
В среду, 19 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю остался без изменений на уровне 2,5161 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5161 BYN). Объем торгов: 55 691 100 BYN или 22 134 000 USD.
Курс евро продолжил укрепление ростом на 0,0063 BYN (+0,21%) до 3,0758 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0695 BYN). Объем торгов: 11 076 000 BYN или 3 601 000 EUR.
Российский рубль незначительно отступил на 0,0005 BYN (-0,01%) и составил 3,4146 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4151 BYN). Объем торгов: 13 801 700 BYN или 404 200 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,518 и 2,55 рубля; евро между 3,074и 3,1 рубля; 100 российских рублей между 3,412 и 3,48 рубля.
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