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19.05.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 19 МАЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


14:20 19.05.2021

В среду, 19 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю остался без изменений на уровне 2,5161 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5161 BYN). Объем торгов: 55 691 100 BYN или 22 134 000 USD.

Курс евро продолжил укрепление ростом на 0,0063 BYN (+0,21%) до 3,0758 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0695 BYN). Объем торгов: 11 076 000 BYN или 3 601 000 EUR.

Российский рубль незначительно отступил на 0,0005 BYN (-0,01%) и составил 3,4146 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4151 BYN). Объем торгов: 13 801 700 BYN или 404 200 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:40 в белорусских банках колеблется между 2,518 и 2,55 рубля; евро между 3,074и 3,1 рубля; 100 российских рублей между 3,412 и 3,48 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 19.05.2021
валюта курс
EUR 3.0695
USD 2.5161
RUB 3.4151
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0695 +0.0103
USD 2.5161 -0.0019
RUB 3.4151 +0.0048
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0680 3.0740
USD 2.5150 2.5180
RUB 3.4020 3.4120
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Конвертация в банках
на 19.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2190 1.2220
EUR/RUB 90.0000 90.3500
USD/RUB 73.7500 74.1500
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