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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 19 МАЯ 2021 ГОДА

15:30 18.05.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 19 мая 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5161 белорусского рубля, 1 евро – 3,0695 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4151 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9, 1780 белорусского рубля.