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18.05.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 18 МАЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО


14:22 18.05.2021

Во вторник, 18 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0019 BYN (-0,08%) и составил 2,5161 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,518 BYN). Объем торгов составил 39 712 400 BYN или 15 783 000 USD.

Курс евро подорожал на 0,0103 BYN (+0,34%) до 3,0695 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0592 BYN). Объем торгов составил 48 267 200 BYN или 15 725 000 EUR.

Российский рубль продолжил рост на 0,0048 BYN (+0,14%) и составил 3,4151 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4103 BYN). Объем торгов составил 15 779 000 BYN или 462 040 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,518 и 2,55 рубля; евро между 3,073 и 3,1 рубля; 100 российских рублей между 3,414 и 3,48 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 18.05.2021
валюта курс
EUR 3.0592
USD 2.5180
RUB 3.4103
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0695 +0.0103
USD 2.5161 -0.0019
RUB 3.4151 +0.0048
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0730 3.0780
USD 2.5150 2.5180
RUB 3.4050 3.4140
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Конвертация в банках
на 18.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2180 1.2220
EUR/RUB 89.9500 90.3000
USD/RUB 73.6500 74.0000
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