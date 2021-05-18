Во вторник, 18 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0019 BYN (-0,08%) и составил 2,5161 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,518 BYN). Объем торгов составил 39 712 400 BYN или 15 783 000 USD.

Курс евро подорожал на 0,0103 BYN (+0,34%) до 3,0695 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0592 BYN). Объем торгов составил 48 267 200 BYN или 15 725 000 EUR.

Российский рубль продолжил рост на 0,0048 BYN (+0,14%) и составил 3,4151 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4103 BYN). Объем торгов составил 15 779 000 BYN или 462 040 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,518 и 2,55 рубля; евро между 3,073 и 3,1 рубля; 100 российских рублей между 3,414 и 3,48 рубля.