ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 18 МАЯ 2021 ГОДА

14:56 17.05.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 18 мая 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5180 белорусского рубля, 1 евро – 3,0592 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4103 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9, 1402 белорусского рубля.