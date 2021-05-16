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17.05.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 17 МАЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:01 17.05.2021

В понедельник, 17 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0035 BYN (-0,14%) и составил 2,518 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5215 BYN). Объем торгов составил 62 798 100 BYN или 24 940 000 USD.

Курс евро снизился на 0,0014 BYN (-0,05%) до 3,0592 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0606 BYN). Объем торгов составил 18 829 600 BYN или 6 155 000 EUR.

В свою очередь российский рубль отыграл 0,0041 BYN (+0,12%) и составил 3,4103 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4062 BYN). Объем торгов составил 15 008 000 BYN или 440 080 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,523 и 2,56 рубля; евро между 3,064 и 3,1 рубля; 100 российских рублей между 3,411 и 3,48 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 16.05.2021
валюта курс
EUR 3.0606
USD 2.5215
RUB 3.4062
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0592 -0.0014
USD 2.5180 -0.0035
RUB 3.4103 +0.0041
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0620 3.0640
USD 2.5200 2.5230
RUB 3.4030 3.4090
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Конвертация в банках
на 17.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2120 1.2160
EUR/RUB 89.9000 90.0800
USD/RUB 74.0000 74.2500
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