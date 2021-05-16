В понедельник, 17 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0035 BYN (-0,14%) и составил 2,518 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5215 BYN). Объем торгов составил 62 798 100 BYN или 24 940 000 USD.

Курс евро снизился на 0,0014 BYN (-0,05%) до 3,0592 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0606 BYN). Объем торгов составил 18 829 600 BYN или 6 155 000 EUR.

В свою очередь российский рубль отыграл 0,0041 BYN (+0,12%) и составил 3,4103 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4062 BYN). Объем торгов составил 15 008 000 BYN или 440 080 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,523 и 2,56 рубля; евро между 3,064 и 3,1 рубля; 100 российских рублей между 3,411 и 3,48 рубля.