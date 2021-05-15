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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 17 МАЯ 2021 ГОДА


14:55 15.05.2021

Национальный банк Республики Беларусь установил с 17 мая 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5215 белорусского рубля, 1 евро – 3,0606 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4062 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9, 1482 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 16.05.2021
валюта курс
EUR 3.0606
USD 2.5215
RUB 3.4062
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0606 +0.001
USD 2.5215 -0.0041
RUB 3.4062 -0.008
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Курсы в банках
на 15.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0570 3.0620
USD 2.5210 2.5240
RUB 3.3960 3.4070
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Конвертация в банках
на 15.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2100 1.2150
EUR/RUB 89.7000 90.2000
USD/RUB 73.9000 74.4000
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