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15.05.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 15 МАЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


13:58 15.05.2021

В субботу, 15 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0041 BYN (-0,16%) и составил 2,5215 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5256 BYN). Объем торгов составил 20 114 000 BYN или 7 977 000 USD.

Курс евро отыграл всего лишь 0,001 BYN (+0,03%) до 3,0606 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0596 BYN). Объем торгов составил 39 974 200 BYN или 13 061 000 EUR.

В свою очередь российский рубль ослаб на 0,008 BYN (-0,23%) и составил 3,4062 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4142 BYN). Объем торгов составил 13 307 900 BYN или 390 700 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,524 и 2,56 рубля; евро между 3,062 и 3,1 рубля; 100 российских рублей между 3,407 и 3,48 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 15.05.2021
валюта курс
EUR 3.0596
USD 2.5256
RUB 3.4142
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0606 +0.001
USD 2.5215 -0.0041
RUB 3.4062 -0.008
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0570 3.0620
USD 2.5210 2.5240
RUB 3.3960 3.4070
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Конвертация в банках
на 15.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2100 1.2150
EUR/RUB 89.7000 90.2000
USD/RUB 73.9000 74.4000
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