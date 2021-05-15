В субботу, 15 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0041 BYN (-0,16%) и составил 2,5215 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5256 BYN). Объем торгов составил 20 114 000 BYN или 7 977 000 USD.

Курс евро отыграл всего лишь 0,001 BYN (+0,03%) до 3,0606 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0596 BYN). Объем торгов составил 39 974 200 BYN или 13 061 000 EUR.

В свою очередь российский рубль ослаб на 0,008 BYN (-0,23%) и составил 3,4062 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4142 BYN). Объем торгов составил 13 307 900 BYN или 390 700 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,524 и 2,56 рубля; евро между 3,062 и 3,1 рубля; 100 российских рублей между 3,407 и 3,48 рубля.