В пятницу, 14 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0071 BYN (-0,28%) и составил 2,5256 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5327 BYN). Объем торгов составил 70 689 600 BYN или 27 989 000 USD.

Курс евро понизился на 0,0023 BYN (-0,08%) до 3,0596 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0619 BYN). Объем торгов составил 19 456 300 BYN или 6 359 000 EUR.

Российский рубль восстановился на 0,008 BYN (+0,23%) и составил 3,4142 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4062 BYN). Объем торгов составил 23 005 300 BYN или 673 810 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,529 и 2,57 рубля; евро между 3,059 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,414 и 3,48 рубля.