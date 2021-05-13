В четверг, 13 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подрос на 0,0018 BYN (+0,07%) и составил 2,5327 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5309 BYN). Объем торгов составил 133 134 000 BYN или 52 565 000 USD.

Курс евро откатился назад на 0,0086 BYN (-0,28%) до 3,0619 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0705 BYN). Объем торгов: 15 459 400 BYN или 5 049 000 EUR.

Российский рубль продолжил падение на 0,0118 BYN (-0,35%) и составил 3,4062 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,418 BYN). Объем торгов составил 22 088 700 BYN или 648 490 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,537 и 2,57 рубля; евро между 3,06 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,405 и 3,48 рубля.