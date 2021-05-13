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13.05.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 13 МАЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ


14:10 13.05.2021

В четверг, 13 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подрос на 0,0018 BYN (+0,07%) и составил 2,5327 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5309 BYN). Объем торгов составил 133 134 000 BYN или 52 565 000 USD.

Курс евро откатился назад на 0,0086 BYN (-0,28%) до 3,0619 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0705 BYN). Объем торгов: 15 459 400 BYN или 5 049 000 EUR.

Российский рубль продолжил падение на 0,0118 BYN (-0,35%) и составил 3,4062 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,418 BYN). Объем торгов составил 22 088 700 BYN или 648 490 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,537 и 2,57 рубля; евро между 3,06 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,405 и 3,48 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 13.05.2021
валюта курс
EUR 3.0705
USD 2.5309
RUB 3.4180
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0619 -0.0086
USD 2.5327 +0.0018
RUB 3.4062 -0.0118
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0570 3.0620
USD 2.5340 2.5370
RUB 3.3950 3.4050
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Конвертация в банках
на 13.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2040 1.2080
EUR/RUB 89.7000 90.2000
USD/RUB 74.3000 74.8000
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