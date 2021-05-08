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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 12 МАЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, НО ОСЛАБ К ЕВРО


13:57 12.05.2021

В среду, 12 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0045 BYN (-0,18%) и составил 2,5309 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5354 BYN). Объем торгов составил 43 519 200 BYN или 17 195 000 USD.

В свою очередь курс евро вырос на 0,009 BYN (+0,29%) до 3,0705 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,0615 BYN). Объем торгов составил 51 977 200 BYN или 16 928 000 EUR.

Российский рубль отступил на 0,0026 BYN (-0,08%) и составил 3,418 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,4206 BYN). Объем торгов составил 20 599 400 BYN или 602 680 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,535 и 2,57 рубля; евро между 3,072 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,415 и 3,48 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 08.05.2021
валюта курс
EUR 3.0615
USD 2.5354
RUB 3.4206
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0705 +0.009
USD 2.5309 -0.0045
RUB 3.4180 -0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0680 3.0720
USD 2.5320 2.5350
RUB 3.4050 3.4150
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Конвертация в банках
на 12.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2090 1.2130
EUR/RUB 89.9000 90.2000
USD/RUB 74.1000 74.5500
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