В среду, 12 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0045 BYN (-0,18%) и составил 2,5309 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5354 BYN). Объем торгов составил 43 519 200 BYN или 17 195 000 USD.

В свою очередь курс евро вырос на 0,009 BYN (+0,29%) до 3,0705 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,0615 BYN). Объем торгов составил 51 977 200 BYN или 16 928 000 EUR.

Российский рубль отступил на 0,0026 BYN (-0,08%) и составил 3,418 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,4206 BYN). Объем торгов составил 20 599 400 BYN или 602 680 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,535 и 2,57 рубля; евро между 3,072 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,415 и 3,48 рубля.