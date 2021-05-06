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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 7 МАЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:33 07.05.2021

В пятницу, 7 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0132 BYN (-0,52%) и составил 2,5354 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5486 BYN). Объем торгов составил 87 785 000 BYN или 34 624 000 USD).

Курс евро снизился на 0,006 BYN (-0,2%) до 3,0615 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0675 BYN). Объем торгов составил 17 683 200 BYN или 5 776 000 EUR.

В свою очередь российский рубль незначительно восстановился на 0,0005 BYN (+0,01%) и составил 3,4206 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4201 BYN). Объем торгов составил 33 838 900 BYN или 989 270 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,537 и 2,57 рубля; евро между 3,064 и 3,1 рубля; 100 российских рублей между 3,42 и 3,48 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 07.05.2021
валюта курс
EUR 3.0675
USD 2.5486
RUB 3.4201
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0675 -0.0074
USD 2.5486 -0.0137
RUB 3.4201 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0590 3.0640
USD 2.5330 2.5370
RUB 3.4110 3.4200
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Конвертация в банках
на 07.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2050 1.2080
EUR/RUB 89.4000 89.9000
USD/RUB 74.1000 74.6000
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