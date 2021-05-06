В пятницу, 7 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0132 BYN (-0,52%) и составил 2,5354 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5486 BYN). Объем торгов составил 87 785 000 BYN или 34 624 000 USD).

Курс евро снизился на 0,006 BYN (-0,2%) до 3,0615 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0675 BYN). Объем торгов составил 17 683 200 BYN или 5 776 000 EUR.

В свою очередь российский рубль незначительно восстановился на 0,0005 BYN (+0,01%) и составил 3,4206 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4201 BYN). Объем торгов составил 33 838 900 BYN или 989 270 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,537 и 2,57 рубля; евро между 3,064 и 3,1 рубля; 100 российских рублей между 3,42 и 3,48 рубля.