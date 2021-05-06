ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.05.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 6 МАЯ УКРЕПИЛСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ КО ВСЕЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


14:24 06.05.2021

В четверг, 6 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю продолжил снижение на 0,0137 BYN (-0,53%) и составил 2,5486 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5623 BYN). Объем торгов составил 78 383 300 BYN или 30 755 000 USD.

Курс евро ослаб на 0,0074 BYN (-0,24%) до 3,0675 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0749 BYN). Объем торгов: 21 813 300 BYN или 7 111 000 EUR.

Российский рубль также подешевел на 0,0046 BYN (-0,13%) и составил 3,4201 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4247 BYN). Объем торгов составил 22 483 200 BYN или 657 390 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,548 и 2,58 рубля; евро между 3,065 и 3,1 рубля; 100 российских рублей между 3,414 и 3,48 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.05.2021
валюта курс
EUR 3.0749
USD 2.5623
RUB 3.4247
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0675 -0.0074
USD 2.5486 -0.0137
RUB 3.4201 -0.0046
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0610 3.0650
USD 2.5430 2.5480
RUB 3.4050 3.4140
подробнее

Конвертация в банках
на 06.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2000 1.2050
EUR/RUB 89.8000 90.2000
USD/RUB 74.6000 75.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте