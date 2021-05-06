В четверг, 6 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю продолжил снижение на 0,0137 BYN (-0,53%) и составил 2,5486 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5623 BYN). Объем торгов составил 78 383 300 BYN или 30 755 000 USD.

Курс евро ослаб на 0,0074 BYN (-0,24%) до 3,0675 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0749 BYN). Объем торгов: 21 813 300 BYN или 7 111 000 EUR.

Российский рубль также подешевел на 0,0046 BYN (-0,13%) и составил 3,4201 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4247 BYN). Объем торгов составил 22 483 200 BYN или 657 390 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,548 и 2,58 рубля; евро между 3,065 и 3,1 рубля; 100 российских рублей между 3,414 и 3,48 рубля.