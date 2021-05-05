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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


МИНФИН ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ РЕАЛИЗОВАЛ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ГДО НА BR137,0 МЛН И $726,6 МЛН


12:05 06.05.2021

С 1 января по 30 апреля 2021 г. на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций (ГДО) Республики Беларусь на Br137,0 млн и $726,6 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, в том числе именных облигаций реализовано на Br137,0 млн и $704,9 млн; облигаций на предъявителя – $21,7 млн.

При этом в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» размещено государственных именных облигаций на $25,6 млн.
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