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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 5 МАЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
13:58 05.05.2021
В среду, 5 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0057 BYN (-0,22%) и составил 2,5623 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,568 BYN). Объем торгов составил 52 431 700 BYN или 20 463 000 USD.
Курс евро также ослаб на 0,0109 BYN (-0,35%) до 3,0749 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0858 BYN). Объем торгов составил 8 502 210 BYN или 2 765 000 EUR.
В свою очередь российский рубль подорожал на 0,0112 BYN (+0,33%) и составил 3,4247 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4135 BYN). Объем торгов составил 26 417 900 BYN или 771 400 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,561 и 2,585 рубля; евро между 3,074 и 3,12 рубля; 100 российских рублей между 3,424 и 3,5 рубля.
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