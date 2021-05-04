Во вторник, 4 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0024 BYN (+0,09%) и составил 2,568 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5656 BYN). Объем торгов составил 43 640 000 BYN или 16 994 000 USD.

В свою очередь курс евро подешевел на 0,0051 BYN (-0,16%) до 3,0858 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0909 BYN). Объем торгов: 9 408 500 BYN или 3 049 000 EUR.

Российский рубль восстановился на 0,0138 BYN (+0,41%) и составил 3,4135 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3997 BYN). Объем торгов составил 11 922 200 BYN или 349 270 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,57 и 2,585 рубля; евро между 3,087 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,415 и 3,5 рубля.