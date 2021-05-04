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04.05.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 4 МАЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ


13:53 04.05.2021

Во вторник, 4 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0024 BYN (+0,09%) и составил 2,568 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5656 BYN). Объем торгов составил 43 640 000 BYN или 16 994 000 USD.

В свою очередь курс евро подешевел на 0,0051 BYN (-0,16%) до 3,0858 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0909 BYN). Объем торгов: 9 408 500 BYN или 3 049 000 EUR.

Российский рубль восстановился на 0,0138 BYN (+0,41%) и составил 3,4135 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3997 BYN). Объем торгов составил 11 922 200 BYN или 349 270 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,57 и 2,585 рубля; евро между 3,087 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,415 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2021
валюта курс
EUR 3.0909
USD 2.5656
RUB 3.3997
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.05.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0858 -0.0051
USD 2.5680 +0.0024
RUB 3.4135 +0.0138
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0830 3.0870
USD 2.5670 2.5700
RUB 3.4070 3.4150
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Конвертация в банках
на 04.05.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1980 1.2020
EUR/RUB 90.0000 90.5500
USD/RUB 75.0000 75.5000
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