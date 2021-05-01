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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 4 МАЯ 2021 ГОДА

14:55 03.05.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 4 мая 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5656 белорусского рубля, 1 евро – 3,0909 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3997 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9, 2238 белорусского рубля.