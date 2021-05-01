В понедельник, 3 мая, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю после снижения в течение нескольких дней укрепился на 0,0059 BYN (+0,23%) и составил 2,5656 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах – 2,5597 BYN). Объем торгов составил 78 133 300 BYN или 30 454 000 USD.

Курс евро ушел вниз на 0,0052 BYN (-0,17%) до 3,0909 BYN за 1 евро (на пятничных торгах – 3,0961 BYN). Объем торгов: 8 815 360 BYN или 2 852 000 EUR.

Российский рубль также продолжил падение на 0,0168 BYN (-0,49%) и составил 3,3997 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,4165 BYN). Объем торгов составил 12 317 900 BYN или 362 320 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,573 и 2,585 рубля; евро между 3,099 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,4 и 3,5 рубля.