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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 30 АПРЕЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:28 30.04.2021
В пятницу, 30 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0019 BYN (-0,07%) и составил 2,5597 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5616 BYN). Объем торгов: 80 864 000 BYN или 31 591 000 USD.
Курс евро упал на 0,0066 BYN (-0,21%) до 3,0961 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1027 BYN). Объем торгов: 13 102 500 BYN или 4 232 000 EUR.
Российский рубль также снизился на 0,0273 BYN (-0,79%) и составил 3,4165 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4438 BYN). Объем торгов: 29 751 800 BYN или 870 820 000 RUB.
Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,561 и 2,585 рубля; евро между 3,098 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,417 и 3,5 рубля.
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