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30.04.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 30 АПРЕЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:28 30.04.2021

В пятницу, 30 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0019 BYN (-0,07%) и составил 2,5597 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5616 BYN). Объем торгов: 80 864 000 BYN или 31 591 000 USD.

Курс евро упал на 0,0066 BYN (-0,21%) до 3,0961 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,1027 BYN). Объем торгов: 13 102 500 BYN или 4 232 000 EUR.

Российский рубль также снизился на 0,0273 BYN (-0,79%) и составил 3,4165 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4438 BYN). Объем торгов: 29 751 800 BYN или 870 820 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:35 в белорусских банках колеблется между 2,561 и 2,585 рубля; евро между 3,098 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,417 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 30.04.2021
валюта курс
EUR 3.1027
USD 2.5616
RUB 3.4438
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0961 -0.0066
USD 2.5597 -0.0019
RUB 3.4165 -0.0273
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0910 3.0980
USD 2.5580 2.5610
RUB 3.4000 3.4170
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Конвертация в банках
на 30.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2050 1.2100
EUR/RUB 90.5000 91.1500
USD/RUB 74.8000 75.4000
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