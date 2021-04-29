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29.04.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА


16:06 29.04.2021

Национальный банк Республики Беларусь установил с 30 апреля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5616 белорусского рубля, 1 евро – 3,1027 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4438 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9, 2335 белорусского рубля.
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с 29.04.2021
валюта курс
EUR 3.0939
USD 2.5633
RUB 3.4213
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Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1027 +0.0088
USD 2.5616 -0.0017
RUB 3.4438 +0.0225
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Курсы в банках
на 29.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0950 3.1050
USD 2.5580 2.5610
RUB 3.4300 3.4410
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Конвертация в банках
на 29.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2060 1.2120
EUR/RUB 89.9000 90.6000
USD/RUB 74.3000 74.8000
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