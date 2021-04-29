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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

16:06 29.04.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 30 апреля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5616 белорусского рубля, 1 евро – 3,1027 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4438 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9, 2335 белорусского рубля.