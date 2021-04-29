В четверг, 29 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0017 BYN (-0,07%) и составил 2,5616 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5633 BYN). Объем торгов составил 62 871 100 BYN или 24 544 000 USD.

Курс евро восстановился на 0,0088 BYN (+0,28%) до 3,1027 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0939 BYN). Объем торгов: 31 166 700 BYN или 10 045 000 EUR.

Российский рубль также вырос на 0,0225 BYN (+0,66%) и составил 3,4438 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4213 BYN). Объем торгов составил 28 499 400 BYN или 827 560 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,561 и 2,585 рубля; евро между 3,104 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,441 и 3,5 рубля.