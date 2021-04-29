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29.04.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 29 АПРЕЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


13:55 29.04.2021

В четверг, 29 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю ослаб на 0,0017 BYN (-0,07%) и составил 2,5616 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5633 BYN). Объем торгов составил 62 871 100 BYN или 24 544 000 USD.

Курс евро восстановился на 0,0088 BYN (+0,28%) до 3,1027 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0939 BYN). Объем торгов: 31 166 700 BYN или 10 045 000 EUR.

Российский рубль также вырос на 0,0225 BYN (+0,66%) и составил 3,4438 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4213 BYN). Объем торгов составил 28 499 400 BYN или 827 560 000 RUB.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,561 и 2,585 рубля; евро между 3,104 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,441 и 3,5 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2021
валюта курс
EUR 3.0939
USD 2.5633
RUB 3.4213
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1027 +0.0088
USD 2.5616 -0.0017
RUB 3.4438 +0.0225
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0950 3.1050
USD 2.5580 2.5610
RUB 3.4300 3.4410
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Конвертация в банках
на 29.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2060 1.2120
EUR/RUB 89.9000 90.6000
USD/RUB 74.3000 74.8000
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