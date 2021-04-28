ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 29 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

15:30 28.04.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 29 апреля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5633 белорусского рубля, 1 евро – 3,0939 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4213 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9, 2263 белорусского рубля.