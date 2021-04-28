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28.04.2021

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 28 АПРЕЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:50 28.04.2021

В среду, 28 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0013 BYN (-0,05%) и составил 2,5633 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5646 BYN). Объем торгов: 36 673 800 BYN или 14 307 000 USD.

Курс евро ослаб на 0,0011 BYN (-0,04%) до 3,0939 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,095 BYN). Объем торгов: 14 770 400 BYN или 4 774 000 EUR.

В свою очередь российский рубль вырос на 0,0029 BYN (+0,08%) и составил 3,4213 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4184 BYN). Объем торгов: 75 161 000 или 2 196 880 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,567 и 2,61 рубля; евро между 3,097 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,425 и 3,45 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 28.04.2021
валюта курс
EUR 3.0950
USD 2.5646
RUB 3.4184
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0939 -0.0011
USD 2.5633 -0.0013
RUB 3.4213 +0.0029
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0910 3.0970
USD 2.5630 2.5670
RUB 3.4160 3.4250
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Конвертация в банках
на 28.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2040 1.2060
EUR/RUB 90.2500 90.7000
USD/RUB 74.7500 75.2000
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