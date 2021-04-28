В среду, 28 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0013 BYN (-0,05%) и составил 2,5633 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5646 BYN). Объем торгов: 36 673 800 BYN или 14 307 000 USD.

Курс евро ослаб на 0,0011 BYN (-0,04%) до 3,0939 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,095 BYN). Объем торгов: 14 770 400 BYN или 4 774 000 EUR.

В свою очередь российский рубль вырос на 0,0029 BYN (+0,08%) и составил 3,4213 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4184 BYN). Объем торгов: 75 161 000 или 2 196 880 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,567 и 2,61 рубля; евро между 3,097 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,425 и 3,45 рубля.