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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 28 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

15:36 27.04.2021 Национальный банк Республики Беларусь установил с 28 апреля 2021 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,5646 белорусского рубля, 1 евро – 3,0950 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4184 белорусского рубля и 100 украинских гривен – 9, 2321 белорусского рубля.