Во вторник, 27 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,0031 BYN (+0,12%) и составил 2,5646 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах – 2,5615 BYN). Объем торгов: 64 523 500 BYN или 25 159 000 USD.

Курс евро опустился на 0,0035 BYN (-0,11%) до 3,095 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах – 3,0985 BYN). Объем торгов: 13 497 500 BYN или 4 361 000 EUR.

Российский рубль также ослаб на 0,0063 BYN (-0,18%) и составил 3,4184 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах 3,4247 BYN). Объем торгов: 16 565 200 или 484 590 000 RUB.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,57 и 2,61 рубля; евро между 3,098 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,42 и 3,45 рубля.